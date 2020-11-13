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Почти две трети россиян одобряют закон об оскорблении чувств верующих

Почти две трети россиян (63%) скорее положительно относятся к уголовной ответственности за оскорбление чувству верующих. Из них треть считает, что три года наказания за это правонарушение справедливо.

Почти две трети россиян одобряют закон об оскорблении чувств верующих

Против этого закона высказалась четверть опрошенных.

"Социологи попросили респондентов высказаться, как они относятся к тому, что в настоящее время в России за оскорбление чувств предусмотрена уголовная ответственность. 63% заявили, что относятся к этому скорее положительно, противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных, ещё 11% затруднились ответить", — говорится в результатах исследования фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

52% участников опроса полагают, что закон не задевает права атеистов, 30% придерживаются противоположного мнения.

"Из тех, кто в целом одобряет возможность уголовного наказания за оскорбление чувств верующих, 29% заявили, что максимальный срок 3 года лишения свободы "такой, какой нужен", 25% считают его слишком большим, 3% — слишком маленьким, а 14% затруднились ответить", — отмечается в сообщении.

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