Каток на Красной площади Москвы откроется в конце ноября

ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября и будет работать до начала марта ежедневно до 11 вечера при любой погоде. Нынешний сезон будет пятнадцатым для главного катка страны.

Утреннее посещение катка будет бесплатным.

"Лучшая новость 2020 года: ГУМ-Каток на Красной площади откроет свои двери 29 ноября и будет дарить праздничное настроение москвичам и гостям столицы до 1 марта. В этом году ГУМ-каток отмечает свой юбилей. 15-й сезон ГУМ-катка перенесёт в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами", — сообщили организаторы.

Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката.