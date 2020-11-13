ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября и будет работать до начала марта ежедневно до 11 вечера при любой погоде. Нынешний сезон будет пятнадцатым для главного катка страны.
Утреннее посещение катка будет бесплатным.
"Лучшая новость 2020 года: ГУМ-Каток на Красной площади откроет свои двери 29 ноября и будет дарить праздничное настроение москвичам и гостям столицы до 1 марта. В этом году ГУМ-каток отмечает свой юбилей. 15-й сезон ГУМ-катка перенесёт в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами", — сообщили организаторы.
Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката.
"Команда ГУМ-катка сделала все возможное, чтобы пандемийный Гринч не смог украсть у жителей Москвы и туристов дух Рождества", — написали организаторы, отметив, что каток будет работать ежедневно при любой погоде с 10.00 до 23.00 с 30 ноября 2020 года до 1 марта 2021 года. Первые три утренних сеанса в будни будут бесплатными.
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