Путин указал на нехватку туристической инфраструктуры в стране

Глава государства указал на нехватку туристической инфраструктуры в стране. Это особенно стало заметно, когда значительно выросли туристические поездки россиян по стране.

Владимир Путин призвал поддержать внутренний туризм.

"Не хватает, конечно, инфраструктуры, это совершенно очевидная вещь. Да и откуда ей взяться — никто этим никогда не занимался. Поэтому очень важно переключить внимание собственных граждан на этот вид туризма, ну и поддержать этот интерес", — сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

Интерес к внутреннему туризму в России возрос, благодаря мерам поддержки и пандемии.