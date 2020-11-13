Глава государства указал на нехватку туристической инфраструктуры в стране. Это особенно стало заметно, когда значительно выросли туристические поездки россиян по стране.
Владимир Путин призвал поддержать внутренний туризм.
"Не хватает, конечно, инфраструктуры, это совершенно очевидная вещь. Да и откуда ей взяться — никто этим никогда не занимался. Поэтому очень важно переключить внимание собственных граждан на этот вид туризма, ну и поддержать этот интерес", — сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
Интерес к внутреннему туризму в России возрос, благодаря мерам поддержки и пандемии.
"Не было бы счастья, так несчастье помогло. У нас резко возрос внутренний туризм, и это очень хорошо. Я уверен, что если нам удастся дальше поддержать такой интерес, то люди привыкнут, поймут, увидят, почувствуют и захотят и дальше путешествовать по нашей стране. А она прекрасна, она шикарна, она замечательна, она привлекательна не только для наших граждан, но и для людей со всего мира. Я в этом убеждён", — подчеркнул Путин.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.