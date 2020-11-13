В Кемеровской области ОМОН с собаками проверяет территорию горнолыжного курорта в Шерегеше перед его открытием. Маршруты экипажей вневедомственной охраны приближены к туристическим объектам.
Открытие горнолыжного сезона на Кузбассе состоится в субботу, 14 ноября.
"Управление Росгвардии по Кемеровской области обеспечит правопорядок и безопасность граждан в поселке Шерегеш Таштагольского района, где в ближайшие выходные состоится открытие горнолыжного сезона. Кинологи ОМОН со служебными собаками предварительно проведут проверку мест отдыха граждан на отсутствие подозрительных и взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении пресс-службе Росгвардии.
Горнолыжный сезон на Шерегеше длится до начала мая.
Курорт Шерегеш ежегодно посещают несколько сотен тысяч туристов. Горнолыжный сезон в нем длится с ноября по май. Сезон в Шерегеше откроется массовыми мероприятиями с соблюдением всех противоэпидемических мер", — отмечается в сообщении пресс-службы правительства Кемеровской области.
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