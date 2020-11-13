С июля курорты Египта посетили 430 тысяч туристов

С июля 2020 года, когда начала восстанавливаться туристическая отрасль, Египет посетили около 430 тысяч человек. В этом году приехали только 10 процентов туристов от прошлогоднего потока, сообщило египетское профильное ведомство.

О количестве российских туристов посетивших за это время страну пирамид, не сообщается.

"Есть путешественники, которые едут в Каир, а другие — в Александрию, Луксор и Асуан. Но большая часть прибывает прямо в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", — рассказал министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани, слова которого приводит российский отраслевой портал "Турпром".

Он отметил, что более половины египетских отелей прошли сертификацию и "нет отрицательных отзывов от гостей".