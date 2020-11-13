С июля 2020 года, когда начала восстанавливаться туристическая отрасль, Египет посетили около 430 тысяч человек. В этом году приехали только 10 процентов туристов от прошлогоднего потока, сообщило египетское профильное ведомство.
О количестве российских туристов посетивших за это время страну пирамид, не сообщается.
"Есть путешественники, которые едут в Каир, а другие — в Александрию, Луксор и Асуан. Но большая часть прибывает прямо в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", — рассказал министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани, слова которого приводит российский отраслевой портал "Турпром".
Он отметил, что более половины египетских отелей прошли сертификацию и "нет отрицательных отзывов от гостей".
"60 процентов отелей в Египте получили сертификаты здоровья и безопасности после выполнения правил, установленных министерством туризма и древностей. Они соответствуют стандартам министерства здравоохранения Египта и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)", — отметил Аль-Анани.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.