Как в РКН попросили СМИ уйти с YouTube - и что из этого вышло

Очередной инициативой "радует" Роскомнадзор: всем российским СМИ посоветовали размещать свои видео не на YouTube, а на отечественных аналогах. По мнению экспертов ведомства, мера защитит СМИ от цензуры и ограничений со стороны западной площадки.

Насколько уместна и логична просьба РКН? Мыслями поделился Вадим Горшенин, председатель совета директоров медиахолдинга Pravda. ru.

"Не по Сеньке шапка": с YouTube уйдут единицы

Горшенин уверен: в случае с YouTube Роскомнадзор в очередной раз показал, что у руководителей ведомства "не по Сеньке шапка". Хотя бы потому, что "гудок предупреждения" использован вхолостую.

"Мало кто из успешных СМИ и блогеров уйдёт с YouTube, потому что они там неплохо зарабатывают. И когда федеральное ведомство предлагает владельцам каналов добровольно отказаться от заработка, потому что на платформе "осуществляется цензура", это может вызвать только улыбку", — комментирует Горшенин.

"Серьёзные люди решают вопросы не так": что могли бы сделать в РКН

Горешин отмечает, есть другие варианты. Например, в России существуют видеоплатформы, которые могли бы стать альтернативой YouTube. Вспомним "Яндекс.Видео" — очень динамично развивающаяся задумка.

"Предложите проект закона по поддержке развития собственных видеоплатформ с увеличением налоговой нагрузки на тех, кто пользуется теми, кем вы недовольны, снимите её хоть на время с тех, кто пользуется отечественными. Поработайте с рекламодателями по тому же принципу. Вот и решение проблемы", — рассказывает Горшенин.

Такой вариант, к слову, мог бы привести и к "продавливанию" YouTube: вспомним, как некоторые страны своим законодательством "продавливали" материнскую компанию видеохостинга.

Но он требует именно работы, а не деклараций. Проведения консультаций с другими правительственными структурами, работы с законодателями, консультаций с отраслью, что предполагает серьёзную загруженность.