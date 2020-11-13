Очередной инициативой "радует" Роскомнадзор: всем российским СМИ посоветовали размещать свои видео не на YouTube, а на отечественных аналогах. По мнению экспертов ведомства, мера защитит СМИ от цензуры и ограничений со стороны западной площадки.
Насколько уместна и логична просьба РКН? Мыслями поделился Вадим Горшенин, председатель совета директоров медиахолдинга Pravda. ru.
Горшенин уверен: в случае с YouTube Роскомнадзор в очередной раз показал, что у руководителей ведомства "не по Сеньке шапка". Хотя бы потому, что "гудок предупреждения" использован вхолостую.
"Мало кто из успешных СМИ и блогеров уйдёт с YouTube, потому что они там неплохо зарабатывают.
И когда федеральное ведомство предлагает владельцам каналов добровольно отказаться от заработка, потому что на платформе "осуществляется цензура", это может вызвать только улыбку", — комментирует Горшенин.
Горешин отмечает, есть другие варианты. Например, в России существуют видеоплатформы, которые могли бы стать альтернативой YouTube. Вспомним "Яндекс.Видео" — очень динамично развивающаяся задумка.
"Предложите проект закона по поддержке развития собственных видеоплатформ с увеличением налоговой нагрузки на тех, кто пользуется теми, кем вы недовольны, снимите её хоть на время с тех, кто пользуется отечественными. Поработайте с рекламодателями по тому же принципу.
Вот и решение проблемы", — рассказывает Горшенин.
Такой вариант, к слову, мог бы привести и к "продавливанию" YouTube: вспомним, как некоторые страны своим законодательством "продавливали" материнскую компанию видеохостинга.
Но он требует именно работы, а не деклараций. Проведения консультаций с другими правительственными структурами, работы с законодателями, консультаций с отраслью, что предполагает серьёзную загруженность.
"Куда легче выпустить декларацию, над которой будут потешаться и владельцы каналов, и администрация YouTube. В идеологической системе управления нет толковых администраторов, одна комиссарщина", — резюмирует Горшенин.
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