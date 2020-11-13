В регионы, где возникли серьёзные проблемы в связи с распространением коронавируса, направлены комиссии. Количество специалистов в этих комиссиях "несколько сот человек", проинформировал Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин ранее дал поручение Минздраву отправить в регионы комиссии для проверки ситуации в здравоохранении.
Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, каковы результаты работы комиссии, которая проверяют проблемные в плане медицины регионы.
"Это нужно, конечно же, спрашивать в штабе правительственном. Потому что вся координация идет по линии штаба. Действительно несколько сотен человек включает эта группа, которая ездит по регионам. Они оказывают методологическую и практическую помощь. И реакция на некоторые такие кризисные проявления в ряде регионов будет продолжаться. Правительство в этом плане действует очень оперативно. По-иному в нынешней тяжелой ситуации просто нельзя", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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