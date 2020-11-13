Комиссии из сотни специалистов проверяют медицину в регионах

В регионы, где возникли серьёзные проблемы в связи с распространением коронавируса, направлены комиссии. Количество специалистов в этих комиссиях "несколько сот человек", проинформировал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин ранее дал поручение Минздраву отправить в регионы комиссии для проверки ситуации в здравоохранении.

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, каковы результаты работы комиссии, которая проверяют проблемные в плане медицины регионы.