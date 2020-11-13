Для российских граждан хотят создать цифровой профиль. По словам Дмитрия Пескова, один из мобильных операторов предложил создать личный кабинет управления правами граждан на портале госуслуг, но россияне опасаются, что персональные данные могут попасть к третьим лицам.

Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал интернет-омбудсмен Дмитрий Николаевич Мариничев.

"Опасаться не имеет смысла, потому что цифровой профиль, так или иначе, в уже существует в любом ведомстве, с которым вы контактируете. Здесь вопрос их количества, взаимодействия этих данных, то есть глобальных цифровых профилей между собой.

Что такое цифровой профиль?

Централизованный цифровой профиль — это цифровая идентификация объекта, в данном случае гражданина или той точки контактов, с которой гражданин с государством взаимодействует. Естественно, все эти данные, весь ход истории должен быть сохранён, он должен быть идентифицирован, находиться в некой базе данных.

Речь идёт о праве российских граждан предоставлять какому-то субъекту возможность пользоваться его данными или запрещать это, например, какому-то хозяйствующему субъекту, какому-то бизнесу. Здесь вообще волноваться не стоит, потому что, так или иначе, всё равно сейчас ведется даже не к цифровому профилю, а к цифровой идентификации не конкретно человека, а, событий, которые происходят с человеком, точек контакта человека с государством, с бизнесом или с другими людьми.

На самом деле это упростит нашу жизнь, как бы это странно не казалось, улучшит качество взаимодействия, структуры самой государственной модели управления и гражданина, сделает более "бесшовную" интеграцию всех государственных услуг для людей, в том числе для бизнеса.

Необходимо быстрее приходить к централизованной цифровой идентификации, то есть к цифровому профилю, поскольку это упростит нашу жизнь, уменьшит информационные трения внутригосударственных ведомств, потому что это будет отсылка к общей базе знаний, к общим данным, а не к локально хранимым, передаваемым. Также это позволит перейти к безбумажному документообороту при оказании услуг.

Как будут защищены персональные данные?

Технологически механика защиты существует. До тех пор, пока базы данных являются централизованными, у них есть администратор, то и хакеры, и хищения, в целом, возможны.

Но на сегодняшний день достаточно много математических моделей. Компьютерные технологии, все базы данных — это ничто иное как математические модели, реализованные в алгоритмах. Они позволяют изменить структуру доступа, сформировать её таким образом, что, кроме гражданина, никто владеть не будет.

Но здесь есть риски, связанные с цифровой грамотностью и непосредственно людьми, потому что очень велик риск потерять цифровой профиль или возможность доступа без возможности восстановления третьими лицами, тем же администратором системы со стороны государства", — пояснил собеседник "Правды.Ру".