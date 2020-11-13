На дистанционное обучение переходит как и многие столичные вузы МГИМО. В вузе число заболевших коронавирусом студентов и преподавателей не растёт, но оно стабильно высокое.
В вузе понимают, что "удалёнка" — вынужденная мера.
"У МГИМО накоплен хороший опыт, вуз переходит на дистанционное обучение с полным расписанием, со всеми предметами. Также предполагается, что во второй половине дня для студентов будут вести дополнительные курсы, факультативы, которые могут вызвать интерес студентов. Планируется сохранить, пусть и в дистанционном формате, и лекции гостей МГИМО, которые привыкли в очном режиме посещать студенты", — заявил ректор вуза Анатолий Торкунов.
Преподаватели сейчас продумывают, как будут проводить засёты и экзамены.
"Для проведения сессии преподаватели продумывают и вопросы, и режим приёма, чтобы максимально обеспечить объективность оценок. Те экзамены и зачёты, которые проходили летом и поздней весной, не вызвали претензий студентов", — рассказал Торкунов.
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