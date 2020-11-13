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На корпоративах в Москве снять маски и перчатки можно только за столом

Штрафы ждут участников и организаторов московских новогодних корпоративов за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. В частности, находиться на вечеринке нужно в масках и перчатках.

На корпоративах в Москве снять маски и перчатки можно только за столом

Снять их можно, только садясь за стол, в противном случае могут оштрафовать на 4 тысячи рублей.

"Любое мероприятие, не только корпоративное, должно проходить с соблюдением всех требований: ограничение количества участников не более 50 человек, соблюдение санитарных требований, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты, а также ограничение времени проведения мероприятия до 23.00", — заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков, уточнив, что гости могут снять маски и перчатки за столом, но должны надевать их, передвигаясь по помещению.

Он рассказал о наказаниях для организаций и заведений, которые могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.

"Если будут нарушения, то последуют административные наказания вплоть до приостановки деятельности такой организации. Заведения могут штрафовать за несоблюдение требований по обеспечению социальной дистанции, обработке поверхностей, за работу после 23.00", — пояснил Данчиков

Ранее сообщалось, что Московским фирмам разрешили проводить новогодние корпоративы при соблюдении требований Роспотребнадзора.

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