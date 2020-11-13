Познера жёстко раскритиковали за высказывания о Советском Союзе

Познера обвинили в том, что при Советском Союзе он совсем не бедствовал и пользовался всеми благами, а также одобрял всё происходящее в стране. Когда ситуация изменилась, он "переобулся на лету" и стал говорить другое.

Рашкин жестко раскритиковал высказывание журналиста Владимира Познера о Союзе.

"Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он "переобулся" на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков", — сказал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с "НСН".

Он напомнил, что у телеведущего кроме российского ещё два гражданства — французское и американское. А его риторика сильно отличается от той, что была в советские годы.