Назван муж девушки, которая погибла вместе с Колтовым

Личность женщины, которая находилась в кабине легкомоторного самолёта во время крушения, установлена.

Спутницей Александра Колтового была 33-летняя женщина по имени Наталья Климова.

Выяснилось, что муж Натальи — успешный финансист Максим Климов. Именно ему пришлось опознавать тело супруги после крушения самолёта.

Мужчина объяснил, что проживает в Москва-Сити. При этом в социальных сетях местом своего проживания он отметил Лондон.

О том, какие отношения связывали ведущего НТВ и супругу финансиста, неизвестно.

7 ноября неполадки в самолёте, которым управлял Александр Колтовой, привели к тому, что опытный пилот был вынужден уводить самолёт от жилых домов. Ведущему не удалось избежать крушения, так как самолёт стал неуправляемым. Пилоту и пассажирке самолёта, который загорелся при ударе о землю, спастись не удалось.

Предварительно сообщается, что причиной крушения стал отказ двигателя летательного аппарата.