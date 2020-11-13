Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Шереметьево две женщины пытались провезти свыше десяти кг золота
Борис Межуев: "ИИ может превзойти интеллект человека"
Неизвестные устроили стрельбу на одной из улиц Твери
В Усолье-Сибирском несовершеннолетняя подожгла бездомного
В Москве мужчина голышом забежал в магазин и разгромил прилавки
На Украине неизвестные открыли огонь по полицейским
В Смоленске нашли перстень-печать XII века
В Обнинске труп мужчины два часа пролежал на улице
Члены правления "Газпрома" получили 1,4 млрд рублей дохода за 9 месяцев

Назван муж девушки, которая погибла вместе с Колтовым

Личность женщины, которая находилась в кабине легкомоторного самолёта во время крушения, установлена.

Назван муж девушки, которая погибла вместе с Колтовым

Спутницей Александра Колтового была 33-летняя женщина по имени Наталья Климова.

Выяснилось, что муж Натальи — успешный финансист Максим Климов. Именно ему пришлось опознавать тело супруги после крушения самолёта.

Мужчина объяснил, что проживает в Москва-Сити. При этом в социальных сетях местом своего проживания он отметил Лондон.

О том, какие отношения связывали ведущего НТВ и супругу финансиста, неизвестно.

7 ноября неполадки в самолёте, которым управлял Александр Колтовой, привели к тому, что опытный пилот был вынужден уводить самолёт от жилых домов. Ведущему не удалось избежать крушения, так как самолёт стал неуправляемым. Пилоту и пассажирке самолёта, который загорелся при ударе о землю, спастись не удалось.

Предварительно сообщается, что причиной крушения стал отказ двигателя летательного аппарата.

Последние материалы
Борис Межуев: "ИИ может превзойти интеллект человека"
Неизвестные устроили стрельбу на одной из улиц Твери
В Усолье-Сибирском несовершеннолетняя подожгла бездомного
Кремль исключил возможность поголовной вакцинации от коронавируса
В Москве мужчина голышом забежал в магазин и разгромил прилавки
Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом
Депутат Нилов оценил предложение о налоговых льготах за диспансеризацию
На Украине неизвестные открыли огонь по полицейским
В Смоленске нашли перстень-печать XII века
Военно-патриотические игры пройдут в "концлагере"
Популярное
Бывший СССР
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине

Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.

Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Слепаков написал стих про Дзюбу
Новости футбола
Слепаков написал стих про Дзюбу
Бывший СССР
России грозит "новый Карабах" в Крыму и Абхазии
Новости футбола
Стали известны все участники и расписание Евро-2020
Игорь Буккер Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом Игорь Буккер Василий Амирджанов Военно-патриотические игры пройдут в "концлагере" Василий Амирджанов Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова
Комментарии
"Молдова — это помойная яма Европы"
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Какой план по Карабаху будет реализовывать Азербайджан?
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
У Белоруссии есть только два возможных пути
России грозит "новый Карабах" в Крыму и Абхазии
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Власти снова отложили выплату по советским вкладам
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
У Белоруссии есть только два возможных пути
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Ситуацию в Приднестровье подводят к югоосетинскому сценарию
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников