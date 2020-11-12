Дубна: Депутат Александр Орлов проверяет подрядчика — свою жену

Депутат Орлов не фигурирует в скандальных хрониках, на фотографиях в соцсетях видно, что одевается неброско. Однако видимость и реальность так часто в наше время противоречат друг другу, что не стоит полагаться на первое впечатление. Безупречен ли депутат в этом жестоком мире коррупционеров и бессовестных лоббистов?

Биография Орлова не отличается оригинальностью — родился, учился, женился, ничего выдающегося не сделал, просто работал.

Но вот, например, фотография с сайта "Избиратель Депутат", где Орлов, приехавший проверять рабочие процессы на стройке, стоит напротив плаката "Паспорт объекта". Если внимательно присмотреться к этому паспорту, то можно увидеть, что Орлов проверяет то, как подрядчик ООО "Арсенал-Строй" ведёт работы по реконструкции лицея в Дубне. Заказчик — администрация города Дубна. На вывеске также фигурирует и ФИО гендиректора строительной компании — Орлова Т. А.

По сути, депутат инспектирует свою жену, проверяя все ли условия госконтракта она выполняет. Неужели это правильно? Факт не может не настораживать…

Идем дальше и поинтересуемся из открытых источников историей и деятельностью ООО "Арсенал-Строй". Выясняется, что эта компания получила уже более 319 миллионов рублей по 18 госконтрактам.

Копнуть глубже — и возникает еще больше вопросов. Например, как компания смогла пройти конкурсы и получить многомиллионные контракты?

И в ответах на эти вопросы столь явное родство главных действующих лиц явно не в их пользу и лишь усиливает подозрения в весьма возможной коррупционной составляющей.