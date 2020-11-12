СМИ: экс-глава Минтранса отказался от поста белгородского губернатора

Евгений Дитрих, который три дня назад был отправлен указом президента России Владимира Путина в отставку с поста министра транспорта РФ, отказался от нового назначения, предложенного ему в Кремле.

По информации РБК, Дитрих отказался от предложения возглавит Белогородскую область. О причинах отказа от должности не известно.

"Кандидатура главы Минтранса в качестве возможного врио губернатора Белгородской области изначально в Кремле не обсуждалась, она возникла после того, как было принято решение о его отставке и, соответственно, встал вопрос дальнейшего трудоустройства", — сообщили агентству несколько источников, близких к Кремлю и к руководству региона.

Отмечается, что кандидатура Евгения Дитриха рассматривалась как основная на пост белгородского губернатора, после того как последовала его отставка с поста министра транспорта РФ.