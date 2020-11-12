В Москве принято решение отменить традиционные ноябрьские школьные каникулы, так как ученики всех школ столицы уже провели их с 5 по 18 октября. Ближайшие школьные каникулы будут новогодними.
Как минимум до этих каникул ученики 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном формате.
"Мы смотрим количество заболевших в старших классах, в младших. В младших классах она значительно ниже, чем в старших, поэтому было принято решение, что старшие классы перешли на удалёнку, а младшие нет", — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он проинформировал, что после перехода учебных заведений на "удалёнку", социальные карты учащихся заблокируют.
"То, что касается проезда на транспорте. После того, как учебные заведения прекратят свою работу, будут заблокированы и транспортные социальные карты", — сказал Собянин.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.