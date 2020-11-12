Школьникам Москвы заблокируют транспортные карты

В Москве принято решение отменить традиционные ноябрьские школьные каникулы, так как ученики всех школ столицы уже провели их с 5 по 18 октября. Ближайшие школьные каникулы будут новогодними.

Как минимум до этих каникул ученики 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном формате.

"Мы смотрим количество заболевших в старших классах, в младших. В младших классах она значительно ниже, чем в старших, поэтому было принято решение, что старшие классы перешли на удалёнку, а младшие нет", — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он проинформировал, что после перехода учебных заведений на "удалёнку", социальные карты учащихся заблокируют.