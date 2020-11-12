Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Ижевске двухлетний мальчик выпал из окна квартиры
Шерсть верблюдов вдохновила изобретателей на создание нового охладителя
Экс-тренер "Динамо" Новиков может возглавить "Шериф"
Николай Зубрилин: коронавирус не повод делать секрет из бюджета Москвы
В Москве прошёл женский митинг в поддержку Дзюбы
Диетолог Макиша назвала важные витамины в зимний период
Mash: фирма Газманова закрылась из-за убытков
"Лечим сепсис подорожником": в Раде недовольны новым карантином
В Петербурге 100 детей стали жертвами вспышки кишечной инфекции в школе

Школьникам Москвы заблокируют транспортные карты

В Москве принято решение отменить традиционные ноябрьские школьные каникулы, так как ученики всех школ столицы уже провели их с 5 по 18 октября. Ближайшие школьные каникулы будут новогодними.

Школьникам Москвы заблокируют транспортные карты

Как минимум до этих каникул ученики 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном формате.

"Мы смотрим количество заболевших в старших классах, в младших. В младших классах она значительно ниже, чем в старших, поэтому было принято решение, что старшие классы перешли на удалёнку, а младшие нет", — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он проинформировал, что после перехода учебных заведений на "удалёнку", социальные карты учащихся заблокируют.

"То, что касается проезда на транспорте. После того, как учебные заведения прекратят свою работу, будут заблокированы и транспортные социальные карты", — сказал Собянин.

 

Последние материалы
Шерсть верблюдов вдохновила изобретателей на создание нового охладителя
Экс-тренер "Динамо" Новиков может возглавить "Шериф"
Николай Зубрилин: коронавирус не повод делать секрет из бюджета Москвы
В Москве прошёл женский митинг в поддержку Дзюбы
Диетолог Макиша назвала важные витамины в зимний период
Школьникам Москвы заблокируют транспортные карты
Mash: фирма Газманова закрылась из-за убытков
"Лечим сепсис подорожником": в Раде недовольны новым карантином
"Отравят — скажут, мы сами это сделали": Крыму советуют забыть о воде из Украины
В Петербурге 100 детей стали жертвами вспышки кишечной инфекции в школе
Популярное
Мир. Новости мира
Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО

Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Мир. Новости мира
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Бывший СССР
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Российский шоу-бизнес
Шнурова осудили за стихи про Дзюбу, и он исправился
Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова Кристина Важенина Как спасти ребенка от опасного контента Кристина Важенина Наталия Красовская Вакцина против паники Наталия Красовская
Комментарии
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Россияне рассказали, как встретят "ковидный Новый год"
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Жители поселка под Смоленском обижены пустыми обещаниями губернатора
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников