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Уполномоченный по правам бездомных может появиться в России

Общественники предложили создать в России институт нового омбудсмена, чтобы появился уполномоченный по правам бездомных. Ситуация с ними значительно ухудшилась во время пандемии.

Уполномоченный по правам бездомных может появиться в России

Бездомные не могут найти работу, а профильные благотворительные фонды разоряются.

"Эпидемия COVID-19 создала дополнительные проблемы для людей, утративших жильё. Найти работу теперь сложнее, многие оказались без средств к существованию. Ряд благотворительных проектов на грани закрытия.

Создание института уполномоченного по правам бездомных людей позволит результативнее отвечать на вызовы в этой сфере", — говорится в обращении руководителя проекта "Бездомные. РФ" Вячеслава Мошкова на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

По мнению Мошкова, появление нового омбудсмена никак не ограничит деятельность уполномоченного по правам человека в РФ.

"Мы видим примеры расширения института уполномоченных — они появились у детей и предпринимателей. Бездомные люди также нуждаются в омбудсмене. Им и профильным фондам нужен представитель в аппарате президента, который пять дней в неделю будет заниматься проблемой бездомности. Это улучшит положение бездомных людей, поможет нам эффективнее оказывать им помощь", — сказал Мошков, отметив, что первоочередной задачей нового уполномоченного должно стать выстраивание рабочего диалога государства с благотворительными фондами по поддержке людей, оставшихся без крыши над головой.

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