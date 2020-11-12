Уполномоченный по правам бездомных может появиться в России

Общественники предложили создать в России институт нового омбудсмена, чтобы появился уполномоченный по правам бездомных. Ситуация с ними значительно ухудшилась во время пандемии.

Бездомные не могут найти работу, а профильные благотворительные фонды разоряются.

"Эпидемия COVID-19 создала дополнительные проблемы для людей, утративших жильё. Найти работу теперь сложнее, многие оказались без средств к существованию. Ряд благотворительных проектов на грани закрытия. Создание института уполномоченного по правам бездомных людей позволит результативнее отвечать на вызовы в этой сфере", — говорится в обращении руководителя проекта "Бездомные. РФ" Вячеслава Мошкова на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

По мнению Мошкова, появление нового омбудсмена никак не ограничит деятельность уполномоченного по правам человека в РФ.