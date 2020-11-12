Пневмонией чаще заболевают городские жители. Очаги болезни возникают преимущественно в рабочих коллективах или обычных семьях. Летом это заболевание появляется реже, чем в другие сезоны.
Вспышки пневмонии чаще проявляются на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), сообщили в Роспотребнадзоре.
"Из заболевших пневмонией — около 70 процентов взрослых городских жителей, при этом заболеваемость неоднородна на территории страны. У внебольничной пневмонии нет чётко выраженной сезонности, однако летом ею болеют меньше. Очаги пневмонии возникают преимущественно в организованных коллективах или семьях, вспышки заболевания чаще протекают на фоне ОРВИ", — сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор дал советы по профилактике заболевания.
"Вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом, а также правильно питаться. Кроме того, ведомство напомнило о важности прививки против гриппа — пневмония часто бывает его осложнением. Нужно избегать переохлаждений и сквозняков и одеваться по погоде, важно соблюдать режим проветривания и уборки помещений. Помимо этого, во время подъёма заболеваемости следует избегать контакта с больными и носить маску, а также соблюдать гигиену рук", — отмечается в сообщении.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.