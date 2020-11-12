Роспотребнадзор назвал причины заболевания пневмонией

Пневмонией чаще заболевают городские жители. Очаги болезни возникают преимущественно в рабочих коллективах или обычных семьях. Летом это заболевание появляется реже, чем в другие сезоны.

Вспышки пневмонии чаще проявляются на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), сообщили в Роспотребнадзоре.

"Из заболевших пневмонией — около 70 процентов взрослых городских жителей, при этом заболеваемость неоднородна на территории страны. У внебольничной пневмонии нет чётко выраженной сезонности, однако летом ею болеют меньше. Очаги пневмонии возникают преимущественно в организованных коллективах или семьях, вспышки заболевания чаще протекают на фоне ОРВИ", — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор дал советы по профилактике заболевания.