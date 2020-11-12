Собянин предупредил москвичей об ограничениях в новогоднюю ночь

Столичный градоначальник напомнил, что традиционных массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет. В то же время, он отметил что, гулять по столичным улицам в новогодние праздники никто людям не запрещает.

Рождественские ярмарки и новогодние ёлки во время пандемии мэр Москвы назвал "пиром во время чумы".

"Следует понимать, какая ситуация сложилась в Москве, и заботиться в первую очередь о жизни людей. Вы можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки, новогодние ёлки с огромным количеством детей, родителей и так далее — такой пир во время чумы", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин отметив, что эти решения вынужденные и вызваны сложной эпидемиологической ситуацией.

Он посоветовал московским семьям встречать Новый год дома.

"Новый год придет по расписанию. Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь", — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что предприятиям и организациям в Москве разрешили новогодние корпоративы при определённых условиях.