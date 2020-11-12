Более половины россиян готовы сменить работу ради повышения зарплаты

55 процентов россиян готовы покинуть свою работу и устроиться к прямому конкуренту своего работодателя, если тот предложит повышение зарплаты. Шестая часть соотечественников рассчитывает при таком переходе на карьерный рост.

15 процентов работающих россиян привлекает социальный пакет конкурентов.

"Более половины россиян (55%) готовы уйти на работу к конкурентам, если там предложат более высокую зарплату. В то же время 15% респондентов считают переход к конкурентам некорректным. Также для 15% респондентов одним из ключевых условий для принятия такого решения является повышение в должности. Столько же опрошенных готовы перейти в конкурирующую фирму, если там предложат привлекательный соцпакет", — говорится в результатах опроса государственного портала, принадлежащего Роструду, "Работа в России".

Большинство участников опроса сменить работу, если им предложат зарплату на 30% больше.