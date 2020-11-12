Россиянам могут разрешить управлять автомобилем с 17 лет, пишут СМИ

Министерство внутренних дел России подготовило проект закона, в соответствии с которым россиянам предлагается разрешить управлять автомобилем с 17 лет в присутствии наставника.

Предложения министерство направило в Кабмин, где проект сейчас анализируют.

"По действующим правилам сдать экзамен на права можно в 17 лет, однако управлять автомобилем можно лишь с 18 лет. За этот год полученные навыки и знания теряются, поэтому предлагается разрешить водить машину до наступления совершеннолетия", — говорится в письме МВД, которое цитирует газета "Коммерсант".

В письме оговаривается, что обязательным условием для вождения несовершеннолетних становится присутствие в салоне автомобиля наставника.