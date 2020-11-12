Главные причины семейных ссор россиян выяснил опрос

Опрос выяснил, как россияне разделяют бытовые обязанности и какие привычки чаще всего становятся причиной разногласий. Главной причиной домашних ссор стала привычка разбрасывать вещи.

Несоблюдение порядка в доме одинаково раздражает мужчин и женщин.

"40% опрошенных отметили, что стали чаще ссориться с членами своей семьи из-за бытовых вопросов. Около половины участников (41%) опроса назвали главной причиной домашних конфликтов разбросанные вещи. Каждая четвертая бытовая ссора начинается из-за бардака в шкафу. При этом женщин часто возмущает немытая посуда (16%) и невынесенный мусор (12%), а мужчины не терпят грязные полы (14%) и пыльную мебель (13%)", — говорится в результатах совместного опроса службой доставки "Самокат" и онлайн-сервиса услуг YouDo. com.

Большинство мужчин готовы помочь женщинам с выносом мусора и мытьём посуды.