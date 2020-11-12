Опрос выяснил, как россияне разделяют бытовые обязанности и какие привычки чаще всего становятся причиной разногласий. Главной причиной домашних ссор стала привычка разбрасывать вещи.
Несоблюдение порядка в доме одинаково раздражает мужчин и женщин.
"40% опрошенных отметили, что стали чаще ссориться с членами своей семьи из-за бытовых вопросов. Около половины участников (41%) опроса назвали главной причиной домашних конфликтов разбросанные вещи. Каждая четвертая бытовая ссора начинается из-за бардака в шкафу. При этом женщин часто возмущает немытая посуда (16%) и невынесенный мусор (12%), а мужчины не терпят грязные полы (14%) и пыльную мебель (13%)", — говорится в результатах совместного опроса службой доставки "Самокат" и онлайн-сервиса услуг YouDo. com.
Большинство мужчин готовы помочь женщинам с выносом мусора и мытьём посуды.
"Большинство бытовых обязанностей выполняют все же женщины: 37% из них не получают помощи от других членов семьи. Мытьё полов и влажную уборку мужчины привыкли делегировать. В совместном быту они охотно помогают женщинам с выносом мусора (20%), мытьём посуды (13%), а также уборкой с помощью пылесоса (почти 12%). С такими задачами, как стирка, приготовление еды и покупка товаров для дома, женщины предпочитают справляться самостоятельно", — говорится в исследовании.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.