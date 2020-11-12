Россияне считают "чёрную пятницу" обманом покупателей

Что-либо купить на ноябрьской распродаже, которая пришла несколько лет назад в Россию с Запада, планирует лишь каждый одиннадцатый участник опроса 368 населённых пунктов страны из всех федеральных округов.

"Чёрная пятница" — это скорее обман, убеждены 60 процентов респондентов.

"Шесть из десяти россиян считают "чёрную пятницу" скорее обманом, чем честной акцией, позволяющей сэкономить. Такая позиция более популярна среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (67%) и респондентов с доходом от 80 тыс. рублей (68%). Кроме того, мужчины чаще, чем женщины, скептически относятся к традиционной ноябрьской распродаже: 65% против 54% соответственно. Лишь 18% россиян не сомневаются в том, что в "чёрную пятницу" цены действительно снижаются, эту точку зрения молодежь до 24 лет разделяет чаще всего (35%)", — говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Три четверти опрошенных не собираются участвовать в акции.