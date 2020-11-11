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Пригожин пригласил Соболь на практику к юристам "Конкорд"

Тверской районный суд Москвы 10 ноября удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства, поданный к юристу иноагента ФБК Любови Соболь и "Царьграду". Суд обязал их опровергнуть заявления о том, что предприниматель причастен к нападению на Сергея Мохова. В комментарии "Медиазоне" Соболь заверила, что ее не уведомили надлежащим образом о заседании суда.

"Правда.ру" обратилась в пресс-службу компании "Конкорд" с вопросом, допускает ли Евгений Пригожин, что суд действительно мог не проинформировать Соболь "надлежащим" образом, и она узнала результаты заседания только из СМИ.

Бизнесмен отметил, что сложившуюся ситуацию можно описать фразой Булгакова из "Мастера и Маргариты": "Поздравляю вас, гражданин, соврамши!". Вместо того, чтобы крутиться как уж на сковородке, Соболь могла честно признать, что не знает, как себя вести, и поэтому пропускает все заседания суда. В связи с этим предприниматель выразил готовность помочь Соболь поправить ее профессиональные навыки и пройти практику в команде его юристов.

"Как видно, либеральная кузница даёт сбои и не обеспечивает свои кадры профессиональными навыками. Я приглашаю Любовь Соболь на практику в команду к своим квалифицированным юристам. Она как раз поможет нам подготовить новые иски, возможно и на себя саму", — заявил Пригожин.

Пригожин пригласил Соболь на практику к юристам "Конкорд". 409460.jpeg

Напомним, что в октябре бизнесмен подал еще несколько исков о защите чести и достоинства к оппозиции, в том числе к Любови Соболь.

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