В России хотят создать онлайн-кабинет управления правами граждан

Россияне должны иметь право распоряжаться теми данными, которые предоставляет государство, заявил в интервью "Известиям" Дмитрий Песков, комментируя идею создания цифровых профилей российских граждан.

"Государство должно знать достаточно о гражданах, чтобы оказывать качественные услуги. Но не абсолютно все. Гражданин должен обладать прямым правом распоряжения теми данными, которые являются обязательными для государства и теми данными, которые он предоставляет добровольно. Для этого должны быть разработаны соответствующие инструменты", — пояснил он.

По словам Пескова, один из мобильных операторов предложил создать личный кабинет управления правами граждан на портале госуслуг. Пользователь сможет отметить галочками те персональные данные, которые он готов предоставить.

Но россияне опасаются, что указанная ими информация попадёт к третьим лицам — продавцам, банкам, мошенникам и т. д. Для того чтобы этого не произошло, необходимо будет разработать защитные инструменты, считает Песков.