Жириновский назвал идею Киева переселить россиян из Донбасса фашизмом

Жириновский назвал предложение правительства Украины выселять людей с российскими паспортами из Донбасса фашизмом. Нормализации ситуации в стране послужит международный трибунал над властями, которые руководят Украиной с 2014 года, считает политик.

Ранее председатель Кабмина Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе интернировать россиян в специальные поселения.

"До сих пор Россию тыкают носом в депортацию крымских татар и жителей Кавказа. А Украина сейчас на глазах у всей Европы собирается принудительно загонять в лагеря русских только за то, что они русские. Это настоящий, неприкрытый фашизм", — сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он уверен, что ситуацию в соседнем государстве может изменить только полная смена власти.