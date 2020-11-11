Жириновский назвал предложение правительства Украины выселять людей с российскими паспортами из Донбасса фашизмом. Нормализации ситуации в стране послужит международный трибунал над властями, которые руководят Украиной с 2014 года, считает политик.
Ранее председатель Кабмина Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе интернировать россиян в специальные поселения.
"До сих пор Россию тыкают носом в депортацию крымских татар и жителей Кавказа. А Украина сейчас на глазах у всей Европы собирается принудительно загонять в лагеря русских только за то, что они русские. Это настоящий, неприкрытый фашизм", — сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Он уверен, что ситуацию в соседнем государстве может изменить только полная смена власти.
"Закончить эту вакханалию можно только путем полной смены власти на Украине, арестом всех лидеров этой страны, которые возглавляли её с момента госпереворота 2014 года, и проведением публичного уголовного процесса над ними в Гааге.
Вся Европа идет по пути мультикультурализма и открытых границ, а Украина вопреки всему строит стену на границе с Россией и запрещает образование на русском языке. Европа принимает сотни тысяч беженцев из Африки, а Украина даже своих собственных граждан делит на благонадежных и неблагонадежных", — заявил политик.
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.