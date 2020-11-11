Главный врач московской городской клинической больницы № 71 имени Жадкевича Александр Мясников рассказал, какие ошибки допускают пациенты с COVID-19 при домашнем лечении.

Он предостерёг от лечения антибиотиками.

"Не существует "радикального средства", которое мгновенно облегчило бы участь больного. Специальные лекарства, например, хлорокин, можно использовать только при назначении врача. Не стоит лечить болезнь антибиотиками. Таким образом можно выработать к ним сопротивляемость, что чревато проблемами в будущем, а в борьбе с коронавирусом эта группа препаратов может и не помочь", — заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников.