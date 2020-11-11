Представляя новую методику расчёта МРОТ в Госдуме, представитель Министерства труда и занятости отметил, что в 61 регионе России местные власти занижают прожиточный минимум.
Новые расчёты повысят пенсии, пособия и доплаты, уверены в Министерстве.
"Две трети субъектов занижают прожиточный минимум в своих регионах. Мы это в более чем 60 субъектах увидели", — сказал замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов депутатам при рассмотрении законопроекта об изменении методики расчета МРОТ и прожиточного минимума.
Солидарное мнение с замминистра высказали во фракции "Единая Россия".
"Принятие документа поспособствует наведению порядка с региональными прожиточными минимумами. В 61 субъекте они занижены, они будут повышены. Это значит, большее количество людей будет получать доплаты к пенсии, претендовать на социальную помощь и получать пособия. Рост МРОТ и прожиточного минимума в ближайшие годы будут опережать уровень инфляции, значит, минимальные доходы хоть немного, но будут расти", — отметил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.