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Госдума: более двух третей регионов РФ занижают прожиточный минимум

Представляя новую методику расчёта МРОТ в Госдуме, представитель Министерства труда и занятости отметил, что в 61 регионе России местные власти занижают прожиточный минимум.

Госдума: более двух третей регионов РФ занижают прожиточный минимум

Новые расчёты повысят пенсии, пособия и доплаты, уверены в Министерстве.

"Две трети субъектов занижают прожиточный минимум в своих регионах. Мы это в более чем 60 субъектах увидели", — сказал замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов депутатам при рассмотрении законопроекта об изменении методики расчета МРОТ и прожиточного минимума.

Солидарное мнение с замминистра высказали во фракции "Единая Россия".

"Принятие документа поспособствует наведению порядка с региональными прожиточными минимумами. В 61 субъекте они занижены, они будут повышены. Это значит, большее количество людей будет получать доплаты к пенсии, претендовать на социальную помощь и получать пособия. Рост МРОТ и прожиточного минимума в ближайшие годы будут опережать уровень инфляции, значит, минимальные доходы хоть немного, но будут расти", — отметил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

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