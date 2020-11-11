Госдума: более двух третей регионов РФ занижают прожиточный минимум

Представляя новую методику расчёта МРОТ в Госдуме, представитель Министерства труда и занятости отметил, что в 61 регионе России местные власти занижают прожиточный минимум.

Новые расчёты повысят пенсии, пособия и доплаты, уверены в Министерстве.

"Две трети субъектов занижают прожиточный минимум в своих регионах. Мы это в более чем 60 субъектах увидели", — сказал замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов депутатам при рассмотрении законопроекта об изменении методики расчета МРОТ и прожиточного минимума.

Солидарное мнение с замминистра высказали во фракции "Единая Россия".