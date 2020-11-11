Предложение продлить новогодние каникулы назвали "демагогическим"

Российские профсоюзы вслед за эсэрами остро и эмоционально отреагировали на предложение лидера партии "Коммунисты России" о продлении новогодних каникул.

Представитель профсоюзов назвал предложение Максима Сурайкина "демагогическим".

Ранее лидер "Коммунистов России" предложил "продлить на две недели зимние каникулы, которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января. Добавить к ним дни с 11 по 24 января, при этом выходные оплачивать, как рабочие дни. Такая мера позволит защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, замедлить распространение инфекции".

В ФНПР посоветовали Сурайкину перейти с партийной работы на биржевую.

"Каким образом можно сейчас представлять, что будет после 10 января? Если "Коммунисты России" обладают такими прогностическими способностями, им нужно работать не в партийной сфере, а в сфере биржевой игры, прогнозирования курса доллара. Это абсолютно демагогическое предложение, которое никак не связано с реальной ситуацией, которая может быть после 10 января в России", — заявил РИА "Новости" зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Прежде в "Справедливой России" отреагировали на предложение Сурайкина, сказав, что "новогодний локдаун добьёт российскую экономику".