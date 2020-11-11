Только два волка остались в лесах Тамбовской области

Фраза "Тамбовский волк тебе товарищ!" становится здесь неактуальной. В регионе охотуправление зарегистрировало лишь двух таких хищников. Волк стал символом региона в середине двадцатого века после фильма "Дело Румянцева", где звучит знаменитая фраза.

Сейчас на выезде из Тамбова установлен деревянный памятник "Тамбовский волк — надёжный товарищ".

"В этом году мы зарегистрировали на территории региона в Пичаевском и Моршанском районах всего двух волков, в прошлом году их было четыре, а, к примеру, в 2007-м мы фиксировали десять голов. Учёт зверя ведется по его следам, для этого применяются специальные расчёты, учитывается также маршрут животного", - сообщил ТАСС начальник отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Алексей Соколов.

Он пояснил, что за последние пять лет в области не отстрелили ни одного волка.