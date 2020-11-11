ДУМ РФ о браках мусульман: совет улемов – не высшая инстанция

В Духовном управлении мусульман оценили решение Совета улемов о браках мусульман и мусульманок в России. В ДУМ РФ есть высшая инстанция — пленум и съезд, заявили в религиозной организации.

Совет улемов (старейшин) ДУМ РФ высказал лишь свою позицию, а не общую.

"Решение Совета улемов Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) об ограничении межконфессиональных браков мусульман и мусульманок отражает только его позицию, а не всей организации. Совет улемов — один из многочисленных органов ДУМ РФ. Этот орган самостоятельно принимает постановления. В ДУМ РФ есть высшая инстанция — пленум и съезд", — заявил РИА "Новости" заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

Накануне Совет улемов ДУМ РФ назвал недопустимыми межконфессиональные браки мусульман, в том числе с христианками и иудейками. Брак допустим только, если женщина согласна жить по Корану, и пара получит разрешение от местного муфтия.

Позже представитель другой мусульманской организации — Духовного собрания мусульман России (ДСМР) — высказал иное мнение.