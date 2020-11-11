Партия "Коммунисты России" отправила в правительство РФ письмо с предложением продлить новогодние каникулы с 11 по 24 января 2021 года. Сейчас в производственном календаре выходными являются дни с 1 по 10 января.
В предложении содержится инициатива об оплате россиянам вынужденных выходных как в первую волну коронавируса.
"Прошу рассмотреть инициативу о возможности продления на две недели зимних новогодних и рождественских каникул, которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января. Добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января, при этом выходные оплачиватькак рабочие дни", — написал в своем обращении председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.
По его мнению, мера позволит сдержать распространение коронавируса.
"Такая мера позволит защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, замедлить распространение инфекции. Неудобства могут быть компенсированы как выплатами из бюджета, так и возможностью провести больше времени со своими семьями, детьми, престарелыми родителями, уделить время чтению, просмотру фильмов, домашнему ремонту", — отмечается в письме.
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