Новогодние каникулы в России предложили продлить на две недели

Партия "Коммунисты России" отправила в правительство РФ письмо с предложением продлить новогодние каникулы с 11 по 24 января 2021 года. Сейчас в производственном календаре выходными являются дни с 1 по 10 января.

В предложении содержится инициатива об оплате россиянам вынужденных выходных как в первую волну коронавируса.

"Прошу рассмотреть инициативу о возможности продления на две недели зимних новогодних и рождественских каникул, которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января. Добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января, при этом выходные оплачиватькак рабочие дни", — написал в своем обращении председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

По его мнению, мера позволит сдержать распространение коронавируса.