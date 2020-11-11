Классные руководители всех школ России станут получать надбавки

Михаил Мишустин по поручению президента РФ Владимира Путина подписал документ о мерах поддержки учителей. Теперь выплаты за классное руководство будут получать учителя всех российских школ без исключения.

Постановление касается выплат по пять тысяч рублей классным руководителям.

"Выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Теперь надбавки будут получать классные руководители школ, подведомственных не только Минпросвещения.

"Вознаграждение в пять тысяч рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким как МИД, министерство культуры, министерство транспорта, МЧС.

При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки", — уточняется в сообщении.