В Министерстве здравоохранения Российской Федерации объяснили, почему произошло инфицирование коронавирусом медицинских работников, которым была введена отечественная вакцина.

Ранее сообщалось, что три медработника на Алтае, которых вакцинировали "Спутником V", заболели COVID-19.

"Случаи заражения коронавирусом после вакцинации связаны с тем, что у привитых не успели выработаться антитела, пациент считается защищенным через три недели после введения второго компонента вакцины", — сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов .

Отечественная вакцина водится двумя инъекциями с перерывом три недели

"Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, через три недели после второй инъекции — в это время идёт процесс формирования иммунитета. Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у граждан, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло не достаточное количество времени с момента вакцинации", — уточнил Кузнецов.