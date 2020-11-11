Соловьёв подкинул идею российским олигархам: скиньтесь и купите Одессу

Телеведущий Владимир Соловьев предложил богатым россиянам "скинуться" и купить у Киева Одессу.

По его словам, идея только на первый взгляд кажется абсурдной:

"В истории уже были прецеденты, когда Россия покупала города на территории Украины. Вспомните, как 1686 году приобрели Киев у Речи Посполитой", — сказал Соловьёв.

Впрочем, если "не мелочиться", то можно "купить сразу все до Приднестровья". А "провести", как покупку обанкротившихся предприятий — забрав со всеми имеющимися долгами и текущими расходами.

Телеведущий уверен: если бросить клич, то не одни олигархи, но и весь русский народ согласиться поучаствовать в сделке, чтобы

"выкупить из нацистского рабства братский народ и земли".

Напомним, поводом для эмоционального выступления Соловьева стало требование украинских националистов снести памятник Екатерине II.