Требования к автомобильной аптечке утвердил Минздрав России

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило требования к комплектации аптечки для автомобилей. В аптечке обязательно должна находиться инструкция по оказанию первой медпомощи.

О лекарственных средствах, которые должны быть в аптечке, в документе не говорится.

"Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. В состав аптечки должны входить две медицинские нестерильные одноразовые маски, две пары перчаток, маска для проведения искусственного дыхания, жгут, бинты, марлевые медицинские стерильные салфетки, лейкопластырь", — говорится в приказе Минздрава, опубликованном документе на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что лекарства в аптечке не предусмотрены.