В трёх регионах России ввели продовольственные карты

В трёх регионах России начали пробовать программу продовольственных карт. Тысяча семей в Петербурге, Владимирской и Ростовской областях будут ежемесячно получать по 1000 бонусов.

В некоторых магазинах эти бонусы признаются равными рублям и на них продают продукты питания.

"В качестве пилотных регионов-участников программы поддержки нуждающихся семей с детьми "Продовольственная карта" выбраны Петербург, Ростовская и Владимирская области. Картами начали пользоваться 1 тысяча семей с детьми, среди них многодетные, неполные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми-инвалидами. Каждая семья становится пользователем карты на срок от 3 до 6 месяцев. Развитие программы предполагает увеличение числа регионов-участников и числа семей, имеющих право на пользование продкартой", — заявили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

При помощи продкарты можно купить только самые необходимые продукты.