В трёх регионах России начали пробовать программу продовольственных карт. Тысяча семей в Петербурге, Владимирской и Ростовской областях будут ежемесячно получать по 1000 бонусов.
В некоторых магазинах эти бонусы признаются равными рублям и на них продают продукты питания.
"В качестве пилотных регионов-участников программы поддержки нуждающихся семей с детьми "Продовольственная карта" выбраны Петербург, Ростовская и Владимирская области. Картами начали пользоваться 1 тысяча семей с детьми, среди них многодетные, неполные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми-инвалидами. Каждая семья становится пользователем карты на срок от 3 до 6 месяцев. Развитие программы предполагает увеличение числа регионов-участников и числа семей, имеющих право на пользование продкартой", — заявили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).
При помощи продкарты можно купить только самые необходимые продукты.
"Семьям разрешено приобретать только продукты питания, относящиеся к корзине первой необходимости. Речь идет о таких товарах, как крупы, макаронные изделия, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. В планах — расширение числа участников до 2 млн семей", — говорится в сообщении.
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