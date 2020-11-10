Иммунолог: "Вакцинация не даёт стопроцентной защиты от коронавируса"

Иммунолог заявил, что после вакцинации от коронависной инфекции снижается возможность заражения этой болезнью. В большой степени вероятности заболевание не будет проходить в тяжёлой форме.

Но риск быть инфицированным остаётся, полагает иммунолог.

"После практически любых вакцин можно заболеть каким-либо заболеванием, тем более коронавирусной инфекцией. Вакцина не даёт 100% гарантии, что человек не заболеет. Мы надеемся на снижение вероятности заразиться, на снижение вероятности заболеть тяжёлым заболеванием. Эти два момента крайне важны", — заявил радио "Говорит Москва" гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков.

Он считает, что вакцинация от коронавируса не даёт стопроцентной защиты.