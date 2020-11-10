В Федерации независимых профсоюзов России заявили, что все предложения профсоюзов были учтены на трёхсторонней комиссии, которая выработала проект закона о принципах дистанционной работы.
В трёхстороннюю комиссию помимо профсоюзов входят представители правительства и крупных работодателей.
"Трудовой договор с дистанционным работником нельзя будет расширить за счёт включения причин для увольнения, а время общения с работодателем будет засчитываться как рабочее. Выработанная всеми сторонами социального партнерства версия годится для того, чтобы её принять в данной редакции. В основном все предложения профсоюзов были учтены", — рассказал РИА "Новости" советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Егор Пьяных.
Он уточнил, что труд удалённых сотрудников будет также регулироваться документами работодателя с учётом мнения профсоюзов.
"Важной новацией законопроекта является исключение расторжения трудового договора с дистанционным работником непосредственно в трудовом договоре. Теперь договор с дистанционным работником может быть прекращен только по тем основаниям, которые предусмотрены в трудовом кодексе", — уточнил Пьяных.
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