Профсоюзы одобрили законопроект об "удалёнке"

В Федерации независимых профсоюзов России заявили, что все предложения профсоюзов были учтены на трёхсторонней комиссии, которая выработала проект закона о принципах дистанционной работы.

В трёхстороннюю комиссию помимо профсоюзов входят представители правительства и крупных работодателей.

"Трудовой договор с дистанционным работником нельзя будет расширить за счёт включения причин для увольнения, а время общения с работодателем будет засчитываться как рабочее. Выработанная всеми сторонами социального партнерства версия годится для того, чтобы её принять в данной редакции. В основном все предложения профсоюзов были учтены", — рассказал РИА "Новости" советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Егор Пьяных.

Он уточнил, что труд удалённых сотрудников будет также регулироваться документами работодателя с учётом мнения профсоюзов.