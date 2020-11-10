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Социолог: повышение возраста молодёжи до 35 лет ведёт к инфантильности

К молодёжи в стране вскоре будут относиться люди в возрасте от 14 до 35 лет. Численность молодёжи в России вырастет на 12,7 млн и составит 41 млн человек.

Социолог: повышение возраста молодёжи до 35 лет ведёт к инфантильности

Авторы инициативы считают, что таким образом большее количество россиян может воспользоваться мерами господдержки.

"Это приведёт к инфантильности, к надежде, что вас будут поддерживать до 35 лет. В период советской власти молодёжи закреплялись различные квоты. Сейчас нет никаких формальных препятствий для того, чтобы стать в любом возрасте кем-то. У нас министрами становятся в 30 лет. Его тоже наделить льготами?", — прокомментировал радио "Говорит Москва" социолог, доктор политических наук Александр Чумиков.

Он считает, что бюджетные средства нужно направить на поддержку людей старшего возраста, которым сложнее устроиться на работу.

"Провели пенсионную реформу без забастовок, а в итоге пенсионеры не могут жить на эти деньги. Несмотря на декларированную поддержку со стороны президента, что не позволим отказывать от места работы, но бизнес работает по своим законам. Вот этих людей нужно поддерживать", — сказал социолог.

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