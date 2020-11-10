Социолог: повышение возраста молодёжи до 35 лет ведёт к инфантильности

К молодёжи в стране вскоре будут относиться люди в возрасте от 14 до 35 лет. Численность молодёжи в России вырастет на 12,7 млн и составит 41 млн человек.

Авторы инициативы считают, что таким образом большее количество россиян может воспользоваться мерами господдержки.

"Это приведёт к инфантильности, к надежде, что вас будут поддерживать до 35 лет. В период советской власти молодёжи закреплялись различные квоты. Сейчас нет никаких формальных препятствий для того, чтобы стать в любом возрасте кем-то. У нас министрами становятся в 30 лет. Его тоже наделить льготами?", — прокомментировал радио "Говорит Москва" социолог, доктор политических наук Александр Чумиков.

Он считает, что бюджетные средства нужно направить на поддержку людей старшего возраста, которым сложнее устроиться на работу.