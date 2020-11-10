За пьяную езду на электросамокате казанца лишили прав

Мировой суд в Казани лишил водительских прав Дмитрия Хотухова, который катался на электросамокате по проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно материалам дела, в августе 2020 года инспекторы ГИБДД заметили на улице мужчину на проезжей части на электросамокате. Тот ехал виляя из стороны в сторону, гаишнки его остановили и почуяли разящих запах алкоголя.

"От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, в отношении него был составлен административный протокол. У 54-летнего казанца не оказалось с собой документов, разрешающих управлять данным транспортным средством. Мощность самоката, на котором ехал мужчина, составляет 600 ватт, и в соответствии с правилами дорожного движения РФ он подпадает под определение мопеда", — отметили в ГИБДД региона.

Мировой судья помимо лишения прав наказал мужчину штрафом в размере 30 тысяч рублей.