Четверть школ России даёт образование на уровне ведущих стран

Примерно четверть российских общеобразовательных школ даёт своим выпускникам образование на уровне десятки ведущих стран и приблизительно такое же количество учебных заведений даёт крайне низкий уровень образования.

Об этом заявил замминистра просвещения РФ, выступая на слушаниях в Общественной палате РФ.

"Результаты международных исследований, в том числе PISA, показывают, что около четверти российских школ обеспечивают своим выпускникам достаточно высококачественное образование, в том числе на уровне десяти ведущих стран мира. С другой стороны, около четверти школ в российской выборке участников исследования имеют крайне низкие результаты", — сказал заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.

Он отметил, что министерство уделяет больше внимания учреждениям, показывающим низкий уровень образования.