Примерно четверть российских общеобразовательных школ даёт своим выпускникам образование на уровне десятки ведущих стран и приблизительно такое же количество учебных заведений даёт крайне низкий уровень образования.
Об этом заявил замминистра просвещения РФ, выступая на слушаниях в Общественной палате РФ.
"Результаты международных исследований, в том числе PISA, показывают, что около четверти российских школ обеспечивают своим выпускникам достаточно высококачественное образование, в том числе на уровне десяти ведущих стран мира. С другой стороны, около четверти школ в российской выборке участников исследования имеют крайне низкие результаты", — сказал заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.
Он отметил, что министерство уделяет больше внимания учреждениям, показывающим низкий уровень образования.
"Был запущен проект по поддержке школ с низкими результатами, результатом этого проекта будет индивидуальная работа с образовательными организациями на уровне регионов и муниципалитетов, которая позволит определить проблемные точки, которые возникают в этих образовательных организациях, и потом выработать пути их преодоления", — заявил Басюк.
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