Согласие наёмного работника на дистанционную форму работы не потребуется, если работодатель осуществит такой перевод в период чрезвычайной ситуации.
Авторами поправки стали депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда от "Единой России".
"В случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, а также по решению органов власти и любых исключительных случаях… по инициативе работодателя работник может быть временно переведён на дистанционную работу. Согласие работника на такой перевод не требуется", — говорится в поправке к законопроекту об "удалёнке".
В поправке предусмотрена обязанность работодателя обеспечить работника всеми необходимыми техническими средствами.
"Работодатель должен обеспечить такого работника необходимым для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами либо компенсирует работнику расходы. При невозможности временного перевода работника на дистанционную работу или невозможности работодателя обеспечить работника необходимым оборудованием, работодатель вправе объявить оплачиваемый простой", — говорится в документе.
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