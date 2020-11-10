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В случае ЧС работников смогут переводить на "удалёнку" без согласия

Согласие наёмного работника на дистанционную форму работы не потребуется, если работодатель осуществит такой перевод в период чрезвычайной ситуации.

В случае ЧС работников смогут переводить на "удалёнку" без согласия

Авторами поправки стали депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда от "Единой России".

"В случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, а также по решению органов власти и любых исключительных случаях… по инициативе работодателя работник может быть временно переведён на дистанционную работу. Согласие работника на такой перевод не требуется", — говорится в поправке к законопроекту об "удалёнке".

В поправке предусмотрена обязанность работодателя обеспечить работника всеми необходимыми техническими средствами.

"Работодатель должен обеспечить такого работника необходимым для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами либо компенсирует работнику расходы. При невозможности временного перевода работника на дистанционную работу или невозможности работодателя обеспечить работника необходимым оборудованием, работодатель вправе объявить оплачиваемый простой", — говорится в документе.

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