Согласие наёмного работника на дистанционную форму работы не потребуется, если работодатель осуществит такой перевод в период чрезвычайной ситуации.

Авторами поправки стали депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда от "Единой России".

"В случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, а также по решению органов власти и любых исключительных случаях… по инициативе работодателя работник может быть временно переведён на дистанционную работу. Согласие работника на такой перевод не требуется", — говорится в поправке к законопроекту об "удалёнке".