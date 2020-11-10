Мясников обвинил россиян в разорении отечественной медицины

Известный врач и телеведущий считает, что в бедственном положении отечественной медицины виноваты сами россияне. Они делают ненужные и избыточные исследования, разоряя здравоохранение России.

Мясников считает, что зачастую россиянам в некоторых случаях делают ненужные операции.

"Пациенты делают ненужные и избыточные исследования — например, компьютерную томографию при головной боли или УЗИ после того, как закололо в боку. Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать. Подобная практика приводит к разорению медицины ", — заявил врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в соцсетях.

По его мнению, в результате в медицине не хватает средств на самое необходимое.