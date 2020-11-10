Известный врач и телеведущий считает, что в бедственном положении отечественной медицины виноваты сами россияне. Они делают ненужные и избыточные исследования, разоряя здравоохранение России.
Мясников считает, что зачастую россиянам в некоторых случаях делают ненужные операции.
"Пациенты делают ненужные и избыточные исследования — например, компьютерную томографию при головной боли или УЗИ после того, как закололо в боку. Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать. Подобная практика приводит к разорению медицины ", — заявил врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в соцсетях.
По его мнению, в результате в медицине не хватает средств на самое необходимое.
"Последствием подобных избыточных мер становится ситуация, когда не хватает ресурсов на самое необходимое. Деньги "тратятся зря". Не нужно уподобляться "обезьяне с гранатой" и не требовать ненужных методов лечения, так как они могут не только принести пользу, но и навредить", — заключил медик.
Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.