Госкорпорация "Роскосмос" заявила о намерении зарегистрировать как товарные знаки некоторые исторические обозначения, которые имеют к отечественной космонавтике.
Ранее телеграмм-канал Mash сообщил, что госкопрорация регистрирует как товарный знак фразу первого космонавта "Поехали!", которую Юрий Гагарин сказал перед стартом первого космического полёта в апреле 1961 года.
"Госкорпорация "Роскосмос" инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции со стороны различных хозяйствующих субъектов при использовании таких обозначений для маркировки различных товаров и услуг", — сообщили в пресс-службе госкорпорации.
В Роскосмосе уточнили, что процесс регистрации товарных знаков ещё далёк от завершения.
Ранее сообщалось, что на сайте "Роскосмоса" появились пять песен за авторством главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.