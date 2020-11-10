Роскосмос зарегистрирует исторические обозначения как товарные знаки

Госкорпорация "Роскосмос" заявила о намерении зарегистрировать как товарные знаки некоторые исторические обозначения, которые имеют к отечественной космонавтике.

Ранее телеграмм-канал Mash сообщил, что госкопрорация регистрирует как товарный знак фразу первого космонавта "Поехали!", которую Юрий Гагарин сказал перед стартом первого космического полёта в апреле 1961 года.

"Госкорпорация "Роскосмос" инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции со стороны различных хозяйствующих субъектов при использовании таких обозначений для маркировки различных товаров и услуг", — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что процесс регистрации товарных знаков ещё далёк от завершения.

Ранее сообщалось, что на сайте "Роскосмоса" появились пять песен за авторством главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.