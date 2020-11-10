Эсэры не поддержат кандидатуры на посты глав Минприроды и Минтранса

Депутаты фракции "СР" не поддержат две из шести кандидатур на должности членов правительства России. Во фракции не будут голосовать за претендентов на должности министров транспорта, а также природных ресурсов.

Госдума сегодня будет утверждать пять министров и вице-премьера, предложенных на рассмотрение депутатам председателем правительства РФ.

"Всего было представлено шесть кандидатур. Из них четыре мы решили поддержать и по двум кандидатам мы будем воздерживаться. Например, от голосования по главе Минприроды. Нам не совсем понятно, какое отношение Александр Козлов имеет по своей биографии и прежней деятельности к природным ресурсам и экологии ", — заявил первый заместитель руководителя фракции"Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

По его словам, однопартийцы будут также против кандидатуры министра транспорта, нынешнего главы "Аэрофлота".