Депутаты фракции "СР" не поддержат две из шести кандидатур на должности членов правительства России. Во фракции не будут голосовать за претендентов на должности министров транспорта, а также природных ресурсов.
Госдума сегодня будет утверждать пять министров и вице-премьера, предложенных на рассмотрение депутатам председателем правительства РФ.
"Всего было представлено шесть кандидатур. Из них четыре мы решили поддержать и по двум кандидатам мы будем воздерживаться. Например, от голосования по главе Минприроды. Нам не совсем понятно, какое отношение Александр Козлов имеет по своей биографии и прежней деятельности к природным ресурсам и экологии ", — заявил первый заместитель руководителя фракции"Справедливая Россия" Михаил Емельянов.
По его словам, однопартийцы будут также против кандидатуры министра транспорта, нынешнего главы "Аэрофлота".
"Нас, первое, не устраивает работа Виталия Савельева на посту руководителя "Аэрофлота". С одной стороны, очень высокие цены на билеты, с другой стороны, используется очень много импортной техники. Он не стимулирует импортозамещение в своей отрасли, поэтому за Савельева мы голосовать не будем", — пояснил депутат.
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