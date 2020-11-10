Лукашенко пообещал закрыть предприятия, которые не создадут профсоюзы

В Белоруссии закроют частные предприятия, которые откажутся создать профсоюзы. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА со ссылкой на заявление президента Александра Лукашенко.

Он дал крайний срок на создание профсоюзных организаций — до конца 2020 года.

"Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы", — заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой.

Глава Белоруссии пообещал поддержку профсоюзному лидеру.

"Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше", — заявил лидеру белорусских профсоюзов Александр Лукашенко.