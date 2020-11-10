Российский Кабинет министров дополнительно выделил субъектам федерации свыше пяти миллиардов рублей на приобретение медицинских препаратов для тех, кто лечится от коронавируса на дому или амбулаторно.
Из этих средств деньги дошли только в два региона: Московскую и Саратовскую области.
"Выделенные властями средства на бесплатное обеспечение лекарствами от коронавируса поступили лишь в Саратовскую и Московскую области", — заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы.
Она рекомендовала депутатам подключиться к этой проблеме, поскольку они находятся на связи с регионами, от которых избирались.
"Голикова в своём выступлении сообщила о том, что было принято решение выделить 5 миллиардов рублей на регионы для того, чтобы обеспечить бесплатным лекарством тех людей, тех больных, кто лечится амбулаторно дома. На сегодняшний день в эти деньги, по её данным, поступили только в два региона. Это Саратовская область и Московская область. В другие регионы они по разным причинам не поступили", — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
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