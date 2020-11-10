Голикова: Средства на лекарства от COVID дошли только до двух регионов

Российский Кабинет министров дополнительно выделил субъектам федерации свыше пяти миллиардов рублей на приобретение медицинских препаратов для тех, кто лечится от коронавируса на дому или амбулаторно.

Из этих средств деньги дошли только в два региона: Московскую и Саратовскую области.

"Выделенные властями средства на бесплатное обеспечение лекарствами от коронавируса поступили лишь в Саратовскую и Московскую области", — заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы.

Она рекомендовала депутатам подключиться к этой проблеме, поскольку они находятся на связи с регионами, от которых избирались.