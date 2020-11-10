Российский физик уверен, что потепление климата в стране связано с глобальным потеплением. Последние три десятка лет средняя температура в России становится заметно теплее.
В Сочи климат вскоре может стать, как в Майами, а в средней полосе России — как в Варшаве или Гамбурге.
"За последние 20 лет усилился процесс таяния льдов в Арктике. Потепление повлияло и на море Лаптевых: в этом году оно не замёрзло. За последние 30 лет средняя температура на территории страны выросла больше чем на градус. На фоне этой тенденции мы будем наблюдать новые рекорды", — отметил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов в беседе с телеканалом "МИР 24".
Он полагает, что изменение климата не опасно и даже может оказать для России как положительный, так и отрицательный эффект.
"Климат станет как в Варшаве, Гамбурге. В Сочи станет как в Майами — тоже неплохо", — сказал он, отметив, что огромная часть различной инфраструктуры держится на вечной мерзлоте, может увеличиться число катаклизмов: наводнений, гроз и пожаров.
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