Общественная организация, которая существует в России более 150 лет, может быть признана банкротом по иску московского подразделения Федеральной налоговой службы (ФНС).
Заявление налоговиков к рассмотрению арбитражным судом пока не принято.
"Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление инспекции ФНС № 28, требующей признать банкротом общероссийскую общественную организацию "Российский Красный Крест". Заявление поступило в суд 6 ноября, к рассмотрению оно пока не принято", — отмечается в картотеке арбитражных дел.
Сумма задолженности "Красного креста" в карточке дела не указана.
"В России общество Красного Креста появилось через четыре года после создания в Швейцарии — в мае 1867 года под названием "Общество о попечении раненых и больных воинов". В 1879 году переименовано в "Российское общество Красного Креста" (РОКК). В 1923 году был создан "Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР". В 1992 году правопреемником организации стал "Российский Красный Крест" (РКК).
В настоящее время в реестре добровольцев Российского Красного Креста числится 65 тысяч человек, которых организация привлекает для различных социально-гуманитарных проектов", — говорится в справочных материалах на сайте РКК.
Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.