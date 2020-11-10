Налоговики хотят признать "Российский Красный Крест" банкротом

Общественная организация, которая существует в России более 150 лет, может быть признана банкротом по иску московского подразделения Федеральной налоговой службы (ФНС).

Заявление налоговиков к рассмотрению арбитражным судом пока не принято.

"Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление инспекции ФНС № 28, требующей признать банкротом общероссийскую общественную организацию "Российский Красный Крест". Заявление поступило в суд 6 ноября, к рассмотрению оно пока не принято", — отмечается в картотеке арбитражных дел.

Сумма задолженности "Красного креста" в карточке дела не указана.