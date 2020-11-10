Бедность, недостаток социальной мобильности и проблемы демографии являются ключевыми социально-экономическими проблемами, которые России придётся решать в самое ближайшее время.
Ранее Андрей Белоусов высказался о плохой развитости первичного звена в здравоохранении.
"Что бы мы там ни говорили, размеры бедности и недостатка социальной мобильности в нашей стране — это ключевая проблема, которую мы должны решить. Россия постепенно движется к решению проблемы, однако это движение довольно медленное", — сказал в интервью ТАСС первый вице-премьер РФ.
По его словам, не менее важной является демографическая проблема в стране.
"Демографические процессы и тенденции очень инерционные и очень затратные с точки зрения их изменений. И мы тратим огромные ресурсы на то, чтобы эти вопросы решать. Из 12 трлн рублей, заложенных в Единый план достижения национальных целей до 2030 года, половина средств предназначена на борьбу с бедностью и на демографический вопрос", — сказал Белоусов.
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