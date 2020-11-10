Первый заместитель Мишустина назвал ключевые проблемы России

Бедность, недостаток социальной мобильности и проблемы демографии являются ключевыми социально-экономическими проблемами, которые России придётся решать в самое ближайшее время.

Ранее Андрей Белоусов высказался о плохой развитости первичного звена в здравоохранении.

"Что бы мы там ни говорили, размеры бедности и недостатка социальной мобильности в нашей стране — это ключевая проблема, которую мы должны решить. Россия постепенно движется к решению проблемы, однако это движение довольно медленное", — сказал в интервью ТАСС первый вице-премьер РФ.

По его словам, не менее важной является демографическая проблема в стране.